Hawaiki Nui Va’a 2018 : rappel des restrictions à la navigation

Rédaction Web

La 27édition de la Hawaiki Nui Va’a se déroulera aux îles Sous-le-Vent du 31 octobre au 2 novembre, en trois étapes entre Huahine, Raiatea, Taha'a et Bora Bora.À la demande du comité organisateur de la course et du gouvernement de la Polynésie française, la direction polynésienne des Affaires maritimes (DPAM) a mis en place un dispositif réglementant la navigation sur l’ensemble des étapes et plus particulièrement au niveau de certaines passes et certaines parties de navigations en lagon.Durant les courses, il est interdit à tout navire et toute personne, autres que ceux identifiés en qualité de participants ou d’organisateurs, de naviguer dans les zones de circulation définies sur les cartes téléchargeables ci-dessous.Les contrevenants sont passibles d’une amende correspondant à une contravention de 5e classe, soit 178 997 Fcfp.