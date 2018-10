Hawaiki Nui Va’a 2018 : au cœur du combat sur TNTV

Un suivi éditorial quotidien : les journaux à 18h00 et à 18h30

Dans le Ve’a de 18h00 et le Journal de 18h30, les équipes de la rédaction de TNTV vous proposeront des reportages sur et autour de la compétition, tels que les portraits d’équipes, l’avancée des derniers préparatifs, la pesée des pirogues et bien sur le résultat des courses.



Les magazines : Lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre à 19h25

Tous les soirs à 19h25, ne manquez pas nos magazines détaillés. En 13 minutes, Davidson Bennett et Oriano Tefau reviendront sur les moments forts de la journée et vous offriront les plus belles images. Découvrez l’arrivée des pirogues, les impressions des rameurs avant le jour J, l’ambiance dans les îles et le meilleur de chaque étape.



L'image du jour : Mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre à 17h55, à 18h50 et à 19h55



Le Best-of de la 27e édition : Dimanche 4 novembre à 19h25

TNTV vous propose un retour en images sur Hawaiki Nui Va’a 2018, au travers d’un magazine de 26 minutes, réalisé par Davidson Bennett. Les départs et les arrivées de toutes les courses, les interviews des champions de cette année, la joie des équipes victorieuses, les plus beaux combats, les surprises… Tout ce qu’il faut retenir de cette édition 2018, ce sera dans votre magazine sur la chaîne du va’a.



En attendant le départ de la 27e édition le 31 octobre, TNTV vous met déjà dans l’ambiance de la compétition avec la diffusion des meilleurs moments de la Hawaiki Nui Va’a 2017, du jeudi 25 au mardi 30 octobre à 8h35, 17h55 et à 18h50.