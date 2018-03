Hawaiki Nui 2016 : EDT remporte la première étape Huahine-Raiatea

Le temps est couvert à Huahine, pas de houle. Bonne conditions pour les rameurs.



7h00 : Les pirogues se dirigent vers la passe de Huahine

7h16: La ligne de départ se forme.

7h23: C'est parti le départ est donné. Shell sort en tête.

7h26: Shell Va'a A et B se détachent.

7h30: Le chenal est bien dégagé. Pas de bateau pour perturber les pirogues. Shell toujours en tète. Ils sont bien partis pour sortir de la passe de Fare les premiers.

7h31: Une pirogue s'est retournée, c'est le team Rimatara.

7H35: Team OPT B prend la tête devant Shell Va'a.

7h39: Shell B vient de subir une casse du balancier.

7h42: Team OPT, Shell Va'a A, Enviropol, sont dans le top 10.

7h44: Shell B repart, ils ont perdu environ 10 mn. Les pirogues de tête filent droit sur Raiatea. Toutes prennent le même cap. Aucun changement en tête de course.

7h47: Shell B fait le forcing pour recoller à la course.

7h58: Shell A prend la tête de la course. Team OPT toujours derrière. Les équipes sont au coude à coude. Toahotu vient de chavirer.



8h00: Le vent souffle de face. Shell A, OPT 1 et 2, Bora Bora et EDT caracolent en tête.

8h12: Un va'a s'est renversé à l'arrière de la course. Les pirogues de tête commencent à prendre des caps différents. Un vent arrière se forme.

8h18: Mont D'or, l'équipage calédonien se maintient à l'arrière de la course.

8h21: En tête: OPT 1 et 2, Shell A, EDT et Fare Ara.

8h31: Paddling connection a pris un cap différent des autres.

8H39: OPT A suivi de OPT B et Shell Va'a A font la course en tête.

8h52: Les ravitaillements commencent.

8h59: Shell Va'a B a remonté son retard et se trouve en milieu de course.



9h02: Après 1h38 de course on se trouve à mi-chemin de Raiatea.

9h05: EDT Va'a maintient sa fréquence de coups de rame depuis le départ de la course.

9h27: OPT A et B, Shell A et EDT, les favoris mènent la course. Red Bull est dans le top Ten. Il fait chaud, très chaud.

9h34: Cap vers Tahaa, plus au nord pour Paddling Connection. L'équipage marque le coup, visiblement éprouvé.

9h37: OPT A, SHell A, OPT B, c'est le classement provisoire.

9h41: La houle est porteuse. Shell Va'a A a perdu une place. elle est troisième ou quatrième.

9h43: 2h20mn de course. Paddling Connection en prenant cap au nord s'est privée de la houle porteuse. Alors qu'au sud la houle est propice au surf.

9h47: OPT A en tête, mais ne ils sont pas à l'abri d'une remontée de Shell A. OPT A survole les débats.

9h52: OPT B semble bien placée pour arriver dans les deux premiers à la passe de Te Ava Piti.



10h02: Les deux Team OPT toujours en tête.

10h10: EDT qui a pris un cap plus au sud bénéficie d'un courant favorable avant la passe de Te Ava Piti. Team OPT A prend de face le courant qui provient de la passe.

10h12: La passe de Te Ava Piti se rapproche.

10h21: OPT A en tête lutte contre le courant de face.

10h25: EDT plus au sud, surfe à quelques encablures de l'entrée de la passe de Te Ava Piti. Ils sont bien placés.

10h29: Surprise, OPT B franchit en premier la passe de Te Ava Piti, suivi de EDT et OPT A.

10h32: Il reste environ 1 km avant l'arrivée. EDT a fait un retour tonitruant.

10h34: EDT profite des vagues des bateaux suiveurs pour remonter sur OPT B. Ca promet un finish du tonnerre. EDT n'est plus qu'à une vingtaine de mètres de OPT B.

10h36: EDT plus frais remonte OPT B et prend la tête de la course. Ils sont au coude à coude. EDT change de cap.

10h38: EDT et OPT se sont percutées au niveau du balancier. La casse est évitée de peu. EDT a une petite avance.

10h39: EDT conforte son avance. Une dizaine de mètres.

10h42: OPT B profite des vagues des bateaux pour rattraper EDT. A moins d'un km de l'arrivée EDT 1er, OPT B 2eme et OPT A 3eme.

10h44: EDT est devant avec 40 m d'avance sur OPT B.

10h46: EDT termine en tète devant OPT B et OPT A. EDT vainqueur. Shell A quatrième.