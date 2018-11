Hawaiian Pro : la compétition se termine pour Bourez et O'Neill Massin

Rédaction web

La compétition s'est poursuivie ce vendredi à Hawaii. Au round 4, Michel Bourez n'a pas réussi à s'imposer face aux Brésiliens Bino Lopes et Mateus Herdy et à l'Australien Ethan Ewing.De son côté, O'Neill Massin n'a pu rivaliser avec les Australiens Dion Atkinson, Soli Bailey et Joel Parkinson.Cinq Tahitiens étaient au départ lancés dans la Hawaiian Pro, compétition de la Triple Crown of Surfing. Cette épreuve regroupe deux étapes des Qualifying Series ainsi qu'une épreuve du Championship Tour.