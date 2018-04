Hawaii : la plus grande collection du monde de uru se trouve à Maui

Rédaction web avec Matahi Tutavae

A Hana, sur l’île de Maui, l’institut de recherche sur l’arbre à pain, Kahanu, collectionne depuis 30 ans des variétés de ‘uru originaires du monde entier. Il y en a 300 aujourd’hui.Dan Rudoy, responsable de la collection d’arbres à pain, indique :« On pense que les premiers spécimens sont arrivés de Tahiti, avec les premiers navigateurs. Ce sont des espèces très appréciées. »Longtemps mis de côté, substitué par le riz et la pomme de terre, le ‘uru est pourtant considéré par les agronomes comme un super fruit. Depuis 10 ans, les chercheurs se penchent sur la façon de multiplier et de développer de nouvelles variétés à fort rendement.Le responsable continue :« La plupart des zones frappés par la famine, ont des conditions climatiques idéales pour la culture du de l’arbre à pain. C’est donc une solution simple pour endiguer la famine pour beaucoup de ces endroits, cet arbre se développe rapidement et produit un aliment de très bonne qualité. »Ce jardin botanique de 24 hectares met en valeur les nombreuses plantes comestibles ou médicinales de la région. Des visites avec dégustation permettent d’apprécier et de mieux comprendre les bienfaits.« Le ‘uru est une meilleure source d’acides aminés, de protéines et de glucides, son profil dépasse de loin celui du riz ou de la pomme de terre. Aujourd’hui on fait plus attention à ce qu’on mange et on recherche surtout des aliments avec un apport nutritionnel de qualité. »Elles ont été introduites ici par les premiers navigateurs polynésiens. Comme eux il y a des siècles, les agronomes sont en phase de disséminer ce super fruit dans le monde entier.