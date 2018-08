Hawaii : l'éruption du volcan Kilauea bat un record de durée

Rédaction web

89e jour d'éruption ce mardi pour le volcan Kilauea à Hawaii. La lave ne cesse de couler et a recouvert près de 21km2 de terre. 720 habitations ont été détruites... 155 personnes sont encore hébergées dans des abris de secours. L'impact sur la vie des habitants de l'île mais aussi sur l'économie est considérable. Plusieurs entreprises ont également été anéanties par la lave.Selon Hawaii News Now , le Kilauea vient de battre le record de la plus longue éruption de la zone rift-inférieur. Le dernier événement de ce type a eu lieu en 1955. A l'époque, la lave avait englouti près de 10 kilomètres de routes publiques et plus d'une vingtaine d'habitations.Depuis mai et le début de l'éruption actuelle, 24 fissures se sont ouvertes. Une seule reste active à ce jour. L'éruption n'est pas pour autant proche de la fin. Selon les spécialistes, la lave pourrait continuer de s'écouler encore des mois, voire des années...Seule solution pour l'île : transformer l'événement en attraction touristique. Le maire de Big Island, Harry Kim, travaille avec les autorités pour ouvrir une zone publique d'observation de la lave.