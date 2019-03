Hawaii 5-0 : il y a de l'amour dans l'air

Episode n°16 Poniu i ke aloha

Steve et Danny prennent chacun un jour de congé pour passer la Saint-Valentin avec leur petite amie respective, mais se retrouvent dans le même hôtel ! Au 5-0, Kono, Chin et Lou enquêtent sur le meurtre d'un homme à la sortie d'un club, qui semblait avoir fait ses preuves après une conférence sur les méthodes de séduction



Episode n°17 Hahai i na pilikua nui

McGarrett a de nouveau affaire à la psychiatre et tueuse en série Madison Gray lorsque celle-ci se rend dans un commissariat, les mains couvertes du sang .d'Alicia Brown. Affirmant s'appeler Lauren Parker et niant tous les agissements de Grey, la psychopathe va parvenir à manipuler Alicia.