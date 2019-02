Hawaii 5-0 : des terroristes attaquent un lycée

Episode n°07 Ka makuahne a me ke keikikane

Alors qu'il partage un dîner galant avec Lynn, Steve reçoit la visite de son ex, Catherine. Celle-ci vient l'informer que sa mère, Doris McGarrett, a été emprisonnée au Maroc alors qu'elle tentait de libérer le père de Wo Fat.



Episode n°08 Hana komo pae

Danny accompagne sa fille Grace au bal du lycée, et a la désagréable surprise de découvrir qu'elle sort avec le fils de Lou Grover, Will. Il va néanmoins faire équipe avec le jeune homme lorsque des terroristes prennent les lycéens en otage, à la recherche du fils d'un diplomate philippin.