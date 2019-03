Hawaii 5-0 : à la recherche d'un commando armé

Episode n°22 Waimaka 'ele'ele

Des braqueurs de banque causent la mort d'un héros de guerre, survivant de l'USS Arizona à Pearl Harbor où le grand-père de McGarrett était officier. Le mode opératoire de ces braqueurs suggère qu'il s'agit d'un commando de soldats aguerris. Par ailleurs, Adam découvre des fragments d'os sur un chantier et fait part de sa découverte à Jerry avant d'en parler à Kono.



Episode n°23 Wehe'ana

L'ancien capitaine de Danny lorsqu'il était dans la police d'Hawaii l'informe qu'il a retrouvé le témoin d'un meurtre de dealer, disparu 7 ans plus tôt. Plongé dans le coma depuis et soigné dans une clinique, l'homme a toujours des tueurs à ses trousses