Hawaii 5-0 : Kono découvre un vaste trafic sexuel

Episode n°18 E malama pono

MacGarrett et Danny retrouvent l'uranium qu'ils pistaient depuis plusieurs mois dans une planque en pleine jungle. La matière radioactive a servi à créer une bombe, déjà enclenchée, qu'ils doivent transporter pour la désamorcer



Episode n°19 Puka'ana

Alertée par un possible cas d'abus sur mineure à l'hôpital, Kono va découvrir un vkonoaste trafic sexuel sur des jeunes filles natives de l'île une affaire qui va profondément l'affecter. Chin et Grover enquêtent de leur côté sur le meurtre de toxicomanes dans une maison spécialisée.