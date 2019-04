Hawaii 5-0 : Attentat imminent ?

Episode n°24 He ke'u na ka'alae a hin

McGarrett se rend à Guantanamo où un ancien chef d'Al-Quaida, détenu depuis le temps où Steve y travaillait, tient à l'avertir d'un attentat imminent sur l'île d'Oahu. Le 5-0 doit identifier les commanditaires et empêcher l'attaque. Par ailleurs, Chin se voit offrir une opportunité professionnelle à San Francisco



Episode n°25 Ua mau ke ea o ka'aina i ka pono

Le 5-0 reprend une enquête sur un trafic sexuel de jeunes femmes et entame une course-poursuite infernale avec un camion

transportant clandestinement 12 d'entre elles. Très affectée par cette affaire, Kono prend une décision qui va changer sa vie