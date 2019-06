Hawaii : 11 morts dans le crash d'un avion de tourisme

AFP

"Les autorités ont confirmé qu'il y avait 11 personnes à bord de l'appareil lorsqu'il s'est écrasé peu après le décollage de l'aérodrome de Dillingham Airfield, et il n'y a eu aucun survivant", a indiqué sur Twitter le ministère des Transports de Hawaii, qui avait auparavant fait état de 9 morts.L'appareil, un bimoteur King Air servant au transport de parachutistes, s'est écrasé à 18h30 locales (04h30 GMT)., selon la chaîne locale Hawaii Now.L'aérodrome de Dilligham se trouve sur l'île d'Oahu, où se trouve la capitale de l'Etat, Honolulu."Nos pensées et prières vont aux familles et proches des victimes", a réagi le maire d'Honolulu Kirk Caldwell sur Twitter.