Haut-commissariat : Christophe Deschamps va remplacer Frédéric Poisot

Christophe Deschamps est actuellement sous-préfet de Bar-sur-Aude. Il connaît bien la Polynésie puisqu’il a déjà été en poste au Haut-Commissariat entre 2007 et 2011 où il occupait les fonctions de directeur des ressources humaines et de la modernisation de l'Etat. Il a également travaillé en Guyane au poste de sous-préfet adjoint entre 2014 et 2016.Christophe Deschamps sera donc le n°2 du Haut-Commissariat en lieu et place de Frédéric Poisot nommé à Paris fin mai.