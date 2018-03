Hausse de la fréquentation hôtelière en décembre 2017 par rapport à 2016

En décembre 2017, la fréquentation hôtelière augmente de 2 % par rapport à décembre 2016. Cette hausse s’explique par la progression du nombre de chambres louées vers les marchés métropolitains, américains et domestique.Le coefficient moyen de remplissage (CMR) diminue de 9 points pour s’établir à 53,1 %. Cette baisse s’explique par une croissance plus importante de l’offre (+ 12 %) en lien avec la réouverture d’hôtels fermés en 2016. Le revenu moyen par chambre louée (RMC) augmente de 11 % et le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) progresse de 1 % ; ils se situent respectivement à 43 444 Fcfp et 23 080 Fcfp.Sur l’année 2017, le nombre de chambres disponibles augmente (+ 6,5 %) ainsi que le nombre de chambres loués (+ 6 %). Le coefficient moyen de remplissage (CMR) est de 68,5 %, en baisse de 0,1 point par rapport à 2016.