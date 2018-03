Hausse de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, renforcement des actions de sécurité

AFP

Publiés par l'état-major de sécurité (Etat, police, gendarmerie, justice), les chiffres mettent en évidence un recul des cambriolages dans les habitations (moins 12,7%) mais une nette hausse (plus 37,5%) de ceux visant les locaux professionnels et commerciaux.Plusieurs centaines de commerçants ont d'ailleurs manifesté jeudi dans les rues de Nouméa, pour exprimer leur ras-le-bol.Dans la moitié des cas, les cambriolages sont commis par des mineurs, à la recherche d'alcool et de tabac. Avec une part en constante augmentation, les mineurs sont à l'origine d'un quart des infractions, quelles qu'elles soient."Au-delà de la répression pénale, il y a un besoin de prise en charge par le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse (compétence locale, ndlr)", a déclaré à la télé NC 1ére, Thierry Lataste, haut-commissaire (préfet).La consommation excessive d'alcool, présente dans la quasi totalité des délits, demeure également un problème crucial. Avec 6 652 ivresses publiques manifestes (IPM) en 2017, l'archipel enregistre une hausse de près de 35% par rapport à 2016. A elle seule, le ville de Nouméa représente 20% des IMP de tout le territoire national.Les violences physiques non crapuleuses (violences conjugales et rixes entre personnes alcoolisées) grimpent également de près de 10%.Dans ce contexte, alors qu'un référendum sensible sur l'indépendance a lieu en novembre en Nouvelle-Calédonie, M. Lataste a annoncé une hausse de 10% des patrouilles en zones gendarmerie et un doublement en zone police, les nuits de week-ends."Il y a en Nouvelle-Calédonie 20% de plus de policiers et de gendarmes (en proportion par rapport à la Métropole, ndlr). Nous avons les moyens de faire face", a-t-il expliqué.La création d'une unité canine légère, l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien (PSQ) ainsi que la mise en place d'une Brigade de prévention de la délinquance juvénile à Koné (nord) et le renforcement des partenariats avec les polices municipales et les acteurs économiques et sociaux viendront renforcer la lutte contre la délinquance.