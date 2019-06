Haururu Papenoo chantera la création de l’homme

Le groupe Haururu est originaire de Papenoo. Ses membres, pour le moment 70 personnes, sont pour la plupart issus de la paroisse protestante de la commune. Identité, culture, langue… cette formation a toujours milité afin que l’histoire du peuple ma’ohi soit reconnue et clamée aux quatre coins de la Polynésie française.



Pour ce groupe, il est impératif que les futures générations s’intéressent au passé afin que les légendes et les histoires ne tombent dans l’oubli.



"Il faut nous réapproprier notre langue et notre culture surtout, ne pas l’oublier, explique leur cheffe de chœur, Noémi Doudoute. Si tu n’as pas ta langue, tu n’as pas ta culture, tu n’es plus un peuple. Mais le plus important, c’est surtout d’aller sur To’ata dire notre histoire, notre langue. Pour nous, c’est ça le plus important."