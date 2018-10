Handicap : une plongée dans le bonheur

"L'eau dissout le handicap. Une fois qu'on est dans l'eau, une fois qu'on plonge, il n'y a plus de différence. Cela permet même à un tétraplégique qui est en fauteuil électrique de pouvoir faire une plongée comme un valide" explique Pascal Chauviere, référent national handisup à la FFESSM.Réputée pour ses fonds marins exceptionnels, la Polynésie manque cependant de structures adaptées pour les personnes en situation de handicap. Cette formation a permis aux professionnels de se confronter à la problématique de l’accessibilité et des précautions à prendre dans les marinas et à bord des embarcations."On a encore un gros progrès à faire sur les bateaux de plongée ici (...) Mais ce n'est pas parce que l'adaptation n'est pas maximum que l'on doit refuser ce plaisir de plonger aux gens en situation de handicap" poursuit Pascal Chauviere.Pour faciliter la mise en l’eau en toute confiance, les jeunes sont accompagnés par deux professionnels. Gabriel, Keani, Teiki et Haroatea ont enfilé masques, palmes, gilets et bouteilles pour un baptême de bulles, avant de partir à la découverte du grand bleu et des coraux et poissons. Pour certains de ces jeunes, c'est une première. Avant le grand plongeon, ils apprennent les codes de communication et les voilà prêts pour découvrir les fonds marins : "J'ai trouvé ça vraiment génial. Je me sentais tout léger. J'ai envie de recommencer" confie Alexis, tout ému de sa première plongée.