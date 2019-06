Haltérophilie : les athlètes polynésiens n'iront pas à Samoa

96 kg pour Jack l’aîné et 81 kg pour Matahi le cadet, les frères Tahiaipuoho trustent depuis plus de deux ans maintenant, les premières places des compétitions locales en cross fit. Avec de tels résultats et le désir constant de progresser, la participation à des compétitions internationales s’est faite tout naturellement. Ils ont participé au Belgian Throwdown, à la French Throwdown ou encore aux Alpha games de Nice. "On est allés qu'aux Alpha Games en 2017 à Nice en France. Le niveau là-bas est haut. Les athlètes sont très forts. Mais on a le potentiel", assure Matahi dont le rêve est de devenir "un athlète pro".



La clé de la réussite pour les deux frères se trouve dans l’effort. Ils s’entraînent 5 jours par semaine à raison de deux entraînements quotidiens.

S’ils ne rechignent pas devant l’effort, cela ne suffit pas pour autant. Comme pour beaucoup d’athlètes du fenua, Jack et Matahi ne vivent pas de leur passion et doivent faire beaucoup de sacrifices pour atteindre leurs objectifs. "Si on veut évoluer, il faut aller à l'international. Et pour aller à l'international, il y a un prix (...) On n'a pas beaucoup d'appuis côté sponsoring mais on est en attente. On attend beaucoup de nos futurs sponsors. Malgré ça on se débrouille, on fait de notre mieux pour partir. On fait des ventes de plats tout ça", explique Jack.



> Doués pour le cross fit, et l'haltérophilie



Doués pour le cross fit, Jack et Matahi le sont également pour l’haltérophilie. Depuis plusieurs mois maintenant ils s’entraînent également auprès de Manu Buchin pour parfaire leur technique. Ils sont tous les deux champions de Polynésie dans leurs catégories respectives. "Matahi et Jack ont été qualifiés récemment pour une compétition en Belgique. Et juste avant, ils ont été aussi qualifiés pour les Jeux du Pacifique en haltérophilie. C'est une fierté pour moi puisque tous les athlètes font partie de ma salle. Nos athlètes se préparent. (...) Il est vrai qu'aujourd'hui les performances de nos athlètes sont assez loin des minimas proposés par les Jeux du Pacifique. (...) Nous avons 5 athlètes sélectionnés, 4 hommes et une fille. On espère qu'ils vont monter sur le podium..."