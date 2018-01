Halte à la prise de risque sur les routes : c'est parti !

Témoignages, conseils, simulateurs de tonneaux ou de chocs : l’opération halte à la prise de risque sur les routes repart pour sa 13ème édition. Chaque année, cette campagne organisée par la gendarmerie et ses partenaires, vise à sensibiliser un millier de jeunes aux dangers de la conduite.



De nombreux lots sont à gagner pour les participants : formations au permis de conduire ou des casques, entre autres.

En 2017, 49 formations au permis de conduire, 28 formations au code de la route, 8 casques homologués pour la conduite d’un deux roues motorisées ont été attribués.



Cette même année, 12 000 opérations de contrôle ont été réalisées par les forces de l’ordre et près de 48 000 dépistages d’alcoolémie.



Les jeunes font partie de la population la plus à risque d’avoir un accident sur la route. Ils sont les premières victimes des accidents mortels. L’année passée, il y a eu 166 accidents sur les routes du fenua, dont 24 mortels.



La première session de l’opération aura lieu le 27 janvier.