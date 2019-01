Halte à la prise de risque : la 15e édition officiellement lancée

Rédaction web

Depuis 2005, la Gendarmerie nationale organise chaque année cet événement dont l’objectif est de sensibiliser un maximum de jeunes âgés de 17 à 25 ans aux dangers de la route (vitesse, alcool, port du casque, danger des 2 roues,…).Différents modules sont au programme de cette manifestation, avec notamment un atelier consacré aux conséquences des comportements à risques sur la route animé par le docteur Charles Belli, aux côtés de différents intervenants : le Cosoda, la direction des Transports terrestres et la Gendarmerie nationale.Cette manifestation permet également aux participants de remporter des formations au permis de conduire, financées par l’Etat à hauteur de deux millions de Fcfp, et des formations au code de la route ainsi que divers lots offerts par un réseau de partenaires privés (casques, éclairage de vélo,...). Six autres journées de sensibilisation sont déjà programmées au cours du premier semestre 2019 sur Tahiti et à Moorea avec près d’un millier de participants prévus.Les budgets de l’Etat consacrés à la prévention routière ont connu une augmentation de 16% passant de 5 013 000 Fcfp à 5 836 680 Fcfp entre 2017 et 2018. Les crédits ont permis notamment de financer des actions en faveur de la sensibilisation du milieu scolaire à Tahiti mais également dans les archipels éloignés ainsi que la distribution de matériels d’éclairage et d’équipements de sécurité.