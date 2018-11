Halloween : les enfants de l’IIME à l’assaut de la mairie de Pirae

Rédaction Web avec Hitiura Mervin et Tamara Sentis

C’est la tradition. Chaque année pour Halloween, les enfants de l’Institut d’insertion médico-éducatif (IIME) de Pirae partent à la chasse aux bonbons dans les locaux de la mairie. Et les agents communaux jouent le jeu pour créer la magie. Des adjoints au maire jusqu’aux muto’i, tout le monde avait pris soin de prévoir des bonbons à distribuer.Les enfants étaient euphoriques. Ces rares sorties sont l’occasion pour ces jeunes déficients intellectuels ou atteints de troubles de rencontrer du monde."Ça fait partie du projet de les socialiser, explique Mateata Mahaga, responsable éducative au sein de l’IIME. C’est-à-dire qu’ils vont aller en dehors de l’institution rencontrer d’autres personnes, nouer des relations avec des personnes qu’ils ne connaissent pas."Cette année, la journée était organisée par Kahaia Teharoro, une étudiante en terminale service de proximité et vie sociale (SPVL). Actuellement en stage au service animation de la mairie de Pirae, elle devait mettre en place un événement pour valider son bac pro. Et elle a choisi de proposer aux enfants de l’IIME toute une série d’animations.Après le départ des enfants, l’ambiance de Halloween à la mairie de Pirae s’est poursuivie l’après-midi, toujours dans la solidarité, avec un don du sang.