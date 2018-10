Halloween - La fête du potiron débarque à Papeete

La Ville de Papeete en partenariat avec Papeete Centre Ville (PCV) et les associations de quartiers de Papeete, organise la 7e édition de la fête du potiron vendredi 19 et samedi 20 octobre à Papeete. Car qui dit Halloween dit citrouille, et comme en Polynésie, on n'en trouve pas, on célèbre le potiron à la place qui, en apparence, est très similaire.



Comme chaque année, la fête de Mautini a pour objectif de faire découvrir et promouvoir le potiron, et de valoriser sa filière de production en Polynésie. Ce fruit et légume local possède de multiples valeurs nutritives et peut ainsi être intégré dans notre alimentation quotidienne.