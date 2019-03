Haie d'honneur pour le départ du directeur de Nuutania Yannick Massard

vis-à-vis de la population pénale, des familles qui viennent ici tous les jours. (...) Je trouve que chaque agent considère tous ses interlocuteurs, peu importe quel est le statut, de manière importante. La considération est totale et je crois que c'est ce qui permet aussi qu'il y ait cette paix sociale à l'intérieur des murs."





Rédaction web (Interviews Laure Philiber)

Yannick Massard quitte le fenua et Nuutania avec beaucoup d'émotions : "Ça fait 4 ans que j'occupe le poste de chef d'établissement à Nuutania. Je retiens évidemment énormément de travail réalisé avec toutes les équipes de Nuutania, des relations étroites tous les jours avec l'ensemble des équipes." Il souligne le professionnalisme des agents : "J'ai découvert un établissement, une culture professionnelle très riche, emprunte d'efficacité, d'humanitéLe directeur laisse un agréable souvenir aux agents de Nuutania : "Notre directeur a été un grand monsieur, un grand personnage avec beaucoup de qualités humaines", reconnait Haapere Teura, commandant en chef de l'uniforme. Pour lui, Yannick Massard a été un directeur "à l'écoute" et surtout respectueux de la culture polynésienne.Yannick Massard est nommé contrôleur territorial : "J'ai l'honneur de rejoindre un poste auprès du directeur de l'administration pénitentiaire. Je suis nommé contrôleur territorial. Mon quotidien sera d'auditer et de contrôler des établissements pénitentiaires métropolitains."Son remplaçant, Jean Christian vient de l'établissement pénitentiaire de Toulon.