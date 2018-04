HTJ expose à Paris

Rédaction web

Depuis le 4 avril, se déroule l’exposition « Objets du Fenua – Nouveaux regards » réalisée par le CNAM Polynésie française en collaboration avec le Pays et la compagnie aérienne Air Tahiti Nui.Cette exposition propose une autre vision de la Polynésie contemporaine. Mixité culturelle, société de consommation : les artistes, qui ne sont pas tous des Polynésiens, invitent les visiteurs à porter une vision renouvelée sur un fenua en pleine évolution.Parmi les artistes regroupés pour cette exposition, HTJ artiste plasticien et graffeur, connu en Polynésie notamment pour ses graffs ainsi que le détournement et la transformation d’objets en œuvres tels que les planches de surf ou encore les skates. Lors de cette exposition, HTJ partage sa technique de création à travers une fresque murale réalisée sur 3 jours. Par cette oeuvre il interroge la population polynésienne au moyen d’objets issus de la culture urbaine.Egalement parmi les artistes exposés vous retrouverez KNKY, Andreas Dettloff, Jonathan Mencarelli ou encore Tahe Drollet.