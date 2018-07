Grippe : le nombre de cas en baisse

> La dengue



Il n'y a pas eu de nouveau cas de dengue 2 depuis le dernier bulletin. En revanche, la dengue de type 1 circule toujours à Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Moorea et Rangiroa. 19 cas ont été confirmés.



> La leptospirose



Aucun cas de leptospirose n’a été déclaré pendant cette quinzaine. La dernière semaine sans déclaration de leptospirose

remonte à début novembre 2017.



> La diarrhée



Le nombre de cas déclarés s’élevait à 58 (32 cas en semaine 27 et 26 cas en semaine 28) dont 52 % d’enfants de moins de 4

ans. En globalité le nombre de consultation est en baisse par rapport à la quinzaine précédente. Mais l’activité est stable

dans le réseau sentinelle pour cette quinzaine.



> La gastro-entérite à salmonelle



Durant cette quinzaine, 1 cas confirmé et 2 cas suspects (dont 1 enfant de moins de 10 ans) ont fait l’objet d’une TIAC.