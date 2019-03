Grippe : l'épidémie se poursuit

L'épidémie de grippe se poursuit. Selon le dernier bulletin du bureau de Veille sanitaire, le nombre de consultations pour syndromes grippaux est en augmentation entre le 25 février et le 10 mars par rapport à la quinzaine précédente : 214 cas (107 en semaine 9 et 107 en semaine 10) ont été déclarés par les médecins sentinelles. 86 prélèvements positifs de grippe ont été faits : 22 en semaine 9 et 64 en semaine 10.

Deux sous types circules : A(H3N2) et A(H1N1). 46 cas de grippe confirmée ont été hospitalisés, dont 2 en réanimation et 10 en pédiatrie.