Grimm : votre nouvelle série du mardi soir

Episode n°1 : il était une fois

Après la brutale agression d'un collègue, le détective Nick Burckhardt découvre qu'il descend de la mystérieuse lignée des Grimm, une élite policière chargé de maintenir l'équilibre entre l'humanité et les créatures mythologiques qui vivent aux marges du monde. Doit-il en informer sa fiancée, Juliette Silverton, et son partenaire, Hank Griffin ? En tout cas, il peut compter sur l'aide d'Eddy Monroe, un ancien loup-garou, qui lui prête main forte...



Episode n°2 : La peau de l’ours

ick et Hank s'intéressent à une mystérieuse famille qui cultive depuis des générations l'habitude de brouiller les pistes entre le Bien et le Mal. Nick demande à Monroe de prendre soin de tante Marie...



Episode n°3 : la reine des abeilles

Nick et Hank sont appelés sur les lieux d'un massacre après qu’un rassemblement pacifique a mystérieusement dégénéré. Les investigations de Nick l'amènent à se confronter à son histoire familiale et à entrer en conflit avec lui-même lorsqu'il reçoit la mission, avec Hank, de protéger un triste sire mêlé à son passé récent...