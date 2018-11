Grimm : le retour d'Adalind

Crédit photo : NBC Universal



Episode n°16 La poule aux oeufs d'or

Nick et Juliette partent en week-end romantique mais sa vocation de Grimm va une nouvelle fois rattraper Nick. Il va en effet se retrouver à enquêter sur un conflit dont a été témoin Juliette. Ces investigations vont exposer dangereusement son identité de Grimm et mettre en péril sa vie personnelle et son couple.



Episode n°17 La faim justifie les moyens

Nick et Juliette sont invités à dîner par Hank en compagnie de sa nouvelle conquête qui se révèle être nulle autre qu'Adalind, celle qui avait tenté de tuer Marie, la tante de Nick, alors que cette dernière était hospitalisée. De son côté, le capitaine Renard prend les choses en main quand il reçoit la visite de représentants de sa lignée de sang royal qui remettent en question sa position. Par ailleurs, Monroe et Rosalee sont appelés en renfort alors que les vies d'Hank et du sergent Wu sont menacées



Episode n°18 Tous contes faits

Nick et Hank enquêtent sur une série d'assassinats qui a commencé dans d'autres pays. Nick va découvrir que le suspect de cette affaire est un combattant pour la liberté qui essaie d'échapper aux griffes d'un chasseur de primes et de créatures