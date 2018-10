Grimm : l'étrange violoniste

Crédit photo : NBC Universal



Episode n°04: Sous le charme

Après une série de disparitions et de morts étranges, qui concernent des femmes, Nick demande à Monroe d'espionner très discrètement un suspect. Pendant ce temps, un étranger tente de se venger d'un Grimm qui est responsable du décès d'un de ses amis. Mais il se heurte au capitaine Renard



Episode n°05: Le joueur de violon

Nick et Hank mènent l'enquête sur la mort d'un professeur de lycée. Cela les mène à Roddy, un mystérieux et brillant étudiant en musique, atteint de sérieux troubles psychologiques. Nick remarque alors que lorsque ce jeune homme joue du violon, il est capable d'affecter le comportement des rats. Nick décide de faire appel à Monroe



Episode n°06: Les trois méchants loups

Nick enquête sur plusieurs cas d'incendies suspects. Suite à une tentative de meurtre, il se retrouve impliqué dans une guerre historique entre deux clans ennemis. Monroe, quant à lui, est confronté à des personnes de son passé qui font ressurgir son côté sauvage. Nick doit s'assurer que ce dernier contrôle la situation