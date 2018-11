Grimm : entre tentations et meurtres

Crédit photo : NBC Universal



Episode n°13 La folie des grandeurs

Le braquage d'une bijouterie dégénère et un meurtre s'ensuit. Tout en enquêtant sur cet assassinat, Nick et Hank se lancent à la recherche de mystérieuses pièces de monnaie, qui se révèlent être aussi rares que puissantes. En effet, celles-ci modifient le comportement des personnes qui entrent en leur possession. Hank et Renard en sont les premières victimes.



Episode n°14 L'antre du dragon

Alors qu'il enquête sur un meurtre lié à un incendie criminel, Nick plonge dans le monde nocturne et agité de Portland. Il rencontre une femme attirante qui pourrait bien se révéler tout simplement trop dangereuse pour quiconque s'approche d'elle. Avec l'aide de Monroe, Nick tente de trouver le moyen de poursuivre son travail sans se brûler les doigts.



Episode n°15 Cuisines et dépendances

Une boutique d'épices est dévalisée et son propriétaire abattu. Lors de son enquête, Nick découvre que le gérant de l'épicerie était un Wesen. Nick se rend alors compte que les auteurs du crime pourraient être à la recherche d'une rare et dangereuse drogue. Juliette quant à elle se pose de nombreuses questions quant à sa relation avec Nick.