Grimm : contre la montre et disparitions mystérieuses

Crédit photo : NBC Universal



Episode n°10 Sans toit ni foie

De mystérieuses disparitions d'adolescents amènent Nick à faire la connaissance d'un frère et d'une soeur, Hanson et Gracie. Ces deux jeunes gens sont sans-abris. A leurs tour kidnappés, Nick part à leur recherche et découvre une épouvantable pratique au sein du monde supernaturel



Episode n°11 Course contre le temps

Une mystérieuse femme séduit des hommes puis les tue de façon très cruelle. De nombreuses victimes sont déjà à déplorer. Nick et Hank se lancent dans donc à sa poursuite. Entre-temps, Nick est de plus en plus reconnu comme Grimm par les créatures. Cela est très préjudiciable car cela compromet grandement sa sécurité mais aussi et surtout celle de sa fiancée Juliette.



Episode n°12 Comme des bêtes

Un étrange double homicide mène Nick et Hank dans le milieu dangereux des combats clandestins de créatures. Alors que Monroe s'en mêle pour lui donner un coup de main, Nick doit réveiller le Grimm en lui pour pouvoir le défendre. Le capitaine Renard s'aperçoit de son côté que ces combats très lucratifs deviennent de plus en plus renommés