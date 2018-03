Grey's Anatomy : un mariage pour terminer la saison?

Crédit photo : ABC Studios



Au fil des épisodes, les scénaristes ont fait monter la pression, enchaînant les surprises, les révélations et les coups du sort. Les sautes d’humeur de Meredith, Amelia qui panique, le couple April et Jackson en pleine débâcle, les personnages de la série ne nous ont pas ménagé. Jo et Alex auront-ils fini par rompre ? Callie sera-t-elle partie à New York rejoindre Penny ? Le bébé d'April et Jackson qui devrait naître sera-t-il en bonne santé ? Amelia va-t-elle accepter la demande d’Owen ?



Episode n°23 Amour et conséquences

Amélia et Owen font des projets hypothétiques tandis que Meredith est de mauvaise humeur et s'en prend à tout le monde. Stéphanie continue de vouloir s'occuper de Kyle, contre l'avis de ce dernier et celui de sa famille. Callie demande à Arizona de modifier les jours de garde de Sofia mais Arizona, d'abord conciliante, finit par lui dire que c'est elle qui les a mises dans cette situation. À la fin, alors qu'Amelia et Owen sont prêts à passer aux choses sérieuses, Alex demande Jo en mariage mais celle-ci refuse.



Episode n°24 Mariage pluvieux...

L'épisode se concentre sur les préparatifs et le mariage d'Owen et Amélia, qui doute de son choix. Alors qu'April se dit "la témoin parfaite", elle oublie les alliances chez Meredith. Elle part avec Warren pour aller les chercher mais commence à avoir des contractio50ns... Alex est furieux contre Jo car elle ne veut pas lui dire pourquoi elle refuse de se marier avec lui. Les contractions d'April s'intensifient, Warren l'examine et constate que le bébé se présente par le siège. Il n'a donc pas d'autre choix que de la faire accoucher sur place. Voyant Callie malheureuse suite à sa séparation avec Penny, Arizona prend une décision concernant la garde de Sofia. Jo qui a trop bu se fait raccompagner chez elle par Andrews. En la couchant, il tombe sur elle juste au moment où Alex débarque... À la fin de l'épisode, April, Jackson et leur petite fille sont tous les trois réunis.