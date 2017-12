Grey’s Anatomy : un dîner qui tourne au drame!

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°5 Devine qui vient dîner ?

À la fin de l'épisode précédent, Meredith avait eu la désagréable surprise de voir débarquer Callie avec Penny Blake, le médecin en partie responsable de la mort de Derek. Meredith se force à sourire et offre gentiment des verres à tout le monde. Un comportement qui interpelle Alex, qui voit bien que quelque chose ne va pas. N'en pouvant plus, Meredith emporte une photo de Derek et va dans sa chambre pour respirer, avant de se sentir mal dans la salle de bains. Meredith finit par redescendre et se retrouve bloquée par Penny, qui tient à s'excuser. Mais Meredith refuse de lui parler. Bailey se rend compte qu'elle a rendez-vous avec Penny le lundi suivant et celle-ci avoue alors qu'elle s'apprête à devenir résidente au Grey Sloan Memorial. C'est là que Meredith perd son calme et décide de dévoiler la vérité. Tandis que Meredith part se réfugier dans une chambre, Amelia bombarde Penny de questions sur la façon dont son frère est mort. Elle finit par rejoindre Meredith et s'énerve contre elle. Meredith entre alors dans l'un de ses plus grands accès de rage de la série, expliquant qu'elle ne peut pas se permettre de craquer, à cause de ses trois enfants. Meredith sort de la chambre et tombe sur Penny, qui s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'elle cherchera un poste dans un autre hôpital. À moins que...



Episode n°6 Premier jour en enfer

Le Grey Sloan Memorial accueille non seulement un nouveau résident de transfert, Penelope Blake, mais aussi un patient qui sera au coeur des conversations après avoir accidentellement envoyé de son portable une sex tape à l'ensemble de sa congrégation. April, quant à elle, apporte le cas d'un jeune garçon du Moyen-Orient qui doit subir une opération pour retirer plusieurs tumeurs de ses mains.