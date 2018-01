Grey’s Anatomy : quel passé cachent Hunt et Nathan ?

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°7 Les non-dits

L'équipe de médecins travaille sur un cas à haut risque avec un patient qu’elle connaît depuis longtemps et ce qui ajoutera de la pression à un environnement déjà bien tendu. L’amitié entre Callie et Meredith commence à se briser à la suite de l’arrivée de Penny. Pendant ce temps, Bailey demande à Ben de chasser leur nouveau colocataire, Jackson, qui a demandé au couple de l’héberger car il ne voulait plus vivre sous le même toit qu'April. Arizona quant à elle est enfin prête à retrouver une partenaire et pour ce faire, elle ira draguer accompagnée de Richard. L'arrivée de Nathan Riggs crée un nouveau lot de problèmes, surtout pour Hunt. Jackson et April dîneront ensemble pour parler, mais sans résultat. Ils finiront par coucher ensemble.



Episode n°8 Départ de feu

Les bruits de couloirs arrivent au Grey Sloan Memorial. Les médecins se demandent tous quel est le problème entre Hunt et Riggs, et chacun propose des théories plus ou moins folles. Pendant ce temps, l'hôpital accueille de nombreux pompiers blessés à cause d'un feu de forêt à proximité. Du côté des relations, Maggie a du mal à assumer son couple au travail avec Andrew. Jo quant à elle remet en question les priorités d'Alex. Mais à sa grande surprise, Alex la demande en mariage. La relation entre Amelia et Meredith empire et Meredith demande à celle-ci de quitter sa maison. Amélia retrouve Riggs dans un bar, elle boira un verre d'alcool malgré son passé. April et Jackson sont quant à eux sur le point de divorcer, tandis que Meredith découvre qu'Owen a une soeur.