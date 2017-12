Grey’s Anatomy - la saison 12 : la série phénomène revient sur TNTV!

Episode n°1 Table rase

Bailey passe la journée avec celle choisie par Catherine pour être élue chef de chirurgie. Chacune devra prouver au conseil qu'elle mérite la place. Meredith doit apprendre à vivre avec Maggie et Amélia ce qui n'est pas facile du tout, surtout pour Maggie qui se retrouve piégée entre sa soeur et son amie... Vers qui doit aller son avis ? Arizona cherche désespérément un ou une colocataire et se retrouve confrontée aux rumeurs qui circulent à son propos. Jackson semble complètement indifférent face au retour d'April. Deux patientes vont bouleverser les médecins.



Episode n°2 La folie des grandeurs

De retour du front, April se voit mise en quarantaine à cause de boutons recouvrant son dos. Toute la journée, les médecins viendront lui parler, tous sauf Jackson, le seul qu'elle désire vraiment voir. Une patiente particulière vient perturber la première journée de la nouvelle chef de chirurgie, celle-ci en demandera beaucoup aux médecins et se les mettra ainsi à dos. Meredith se voit attribuer une promotion. Stéphanie semble très bien partie pour être un bon médecin. Joséphine, de son côté, s'aperçoit qu'elle est à la traîne par rapport à son amie. Amelia est perdue, elle ne sait pas du tout comment se comporter avec Owen et l'évite toute la journée. April prend la décision de se battre pour son mariage, même si Jackson s'oppose à elle. Callie a une nouvelle petite amie et semble être aux anges. Arizona est heureuse pour elle, du moins c'est ce qu'elle laisse paraître.





