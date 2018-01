Grey's Anatomy : l'amour est-il toujours possible pour Meredith ?

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°15 Un pas vers toi

Jackson apprend la grossesse d'April pendant qu'Alex et l'équipe de docteurs réalisent une triple transplantation d'organes, une opération qui dure des heures. Meredith envisage de sortir avec un homme, et Andrew insiste pour ne pas avoir de traitement de faveur après la révélation au grand jour de sa relation avec Maggie.



Episode n°16 Tiprête ?

La mère de Jackson est de retour à Seattle après avoir appris que Jackson et April ont divorcé et qu'ils attendent un bébé. Meredith, elle, met fin à l'histoire qu'elle avait commencée avec le docteur Thorpe.