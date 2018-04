Grey's Anatomy : entre confidences et petits miracles

Crédit photo : Disney Media Distribution



Episode n°3 Petits Miracles

Un accident de voiture à des funérailles amène une famille en querelle à l'hôpital. De retour de New York, Arizona est prise entre Alex et Andrew. Pendant que Ben endosse un nouveau rôle parental, Amelia aide Meredith et Maggie à résoudre un problème.



Episode n°4 Confidences

Alex essaye de faire la meilleure chose mais n'en voit pas la fin. Jackson et April s'adaptent à leur "nouveau quotidien" avec le bébé. Pendant que Meredith et Nathan éclaircissent ce qu'il se passe entre eux, Amelia s'interroge sur le statut de sa relation avec Owen