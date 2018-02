Grey's Anatomy : c’est la guerre au Grey Sloan Memorial !

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°17 Rétablir le contact

Penny apprend qu'elle a gagné le concours Pregminter qui lui offre l'occasion de partir un an étudier loin de Seattle, une situation qui est loin de plaire à Jo et Stephanie. Richard et Catherine sont en conflit concernant la décision que cette dernière a prise de mettre April devant les tribunaux pour avoir caché sa grossesse à Jackson au moment de divorcer. Owen quant à lui avoue à Meredith que Riggs lui a menti concernant le décès de Megan.



Episode n°18 Un choix risqué

Alors qu'une famille de cinq personnes entre aux urgences à la suite d'un accident de voiture, le Code Rose est déclenché au sein de l'hôpital. Un événement qui pousse le docteur Warren à prendre une décision qu'il pourrait regretter.