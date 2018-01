Grey's Anatomy : Mérédith en danger de mort

Alors que tout le monde tente de gérer à sa manière le traumatisme de Meredith à la suite de sa terrifiante attaque, Maggie et Callie coopérent sur une opération chirurgicale risquée et expérimentale. Owen et Nathan sont toujours en froid et ont de nombreux désaccords. Enfin, la relation entre Maggie et Andrew évolue petit à petit.