Grey's Anatomy : April face à un choix

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°13 Au centre de l'attention

Les chirurgiens du Grey Sloan se rendent dans un hôpital militaire pour une opération risquée sur un vétéran atteint d'une tumeur avancée. Pendant ce temps, Andrew se lasse d'être le secret le plus mal gardé de Maggie, Ben prend une décision chirurgicale impulsive et une équipe de pom pom girls crée le chaos aux urgences.



Episode n°14 Perdre ses repères

Richard fait valser les habitudes en intervertissant les binômes interne-titulaire et Arizona prend un énorme risque avec une femme enceinte de quadruplés. Pendant ce temps, April est face à une décision difficile.