Grève : trafic paralysé sur plusieurs routes à 8h45

Rédaction web

La manifestation prévue ce jeudi 8 mars, pour protester contre la réforme des retraites, handicape les automobilistes ce jeudi 8 mars. Après un début de matinée plutôt calme, les manifestants se sont mis en ordre de marche à 8 heures et les accès à la ville ont progressivement été paralysés., près de 2000 manifestants bloquent la route. Ils ont d’abord paralysé seulement deux des voies de circulation du front de mer, pour permettre aux automobilistes d’emprunter la troisième voie, ce qui a provoqué des ralentissements importants. A 8h30, les trois voies ont été bloquée, paralysant le trafic. En revanche, à la sortie de la RDO, nombreux sont les automobilistes à emprunter la route qui longe le cimetière de Tipaerui, qui elle, n’est pas bloquée., la circulation sur l’avenue du Prince Hinoi dans le sens Arue-Papeete est entièrement bloquée par les manifestants (1500 selon les organisateurs, 600 selon les forces de l’ordre). Seuls les automobilistes qui passent par Paraita parviennent à accéder à la ville. A 8h30, le cortège se trouvait au carrefour de Prince Hinoi et de la Papeava. La circulation devrait donc s’être débloquée d’ici 9 heures sur cet axe. La toute de Mamao, elle, est dégagée.un groupe de 500 personnes environ a marché depuis la digue. A 8h30, ils avaient rejoint le cortège de la côte Est., aucune perturbation n’est pour l’instant à signaler et tous les vols sont maintenus.Entre 9 heures et 9h30, les manifestants devraient tous avoir rejoint la place Tarahoi, pour ne paralyser que la circulation au cœur du centre-ville.