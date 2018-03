Grève : pas de perturbations à l’aéroport

Rédaction web

Aucun retard sur le planning des vols. A l’aéroport, la grève contre la réforme de la PSG est passé relativement inaperçue. Ce jeudi matin, les vols au départ de Tahiti et des îles n’ont subi aucun retard et aucune annulation.Sur les 1300 employés Air Tahiti, une dizaine de grévistes seulement. Pas suffisant pour générer des perturbations, d’autant que la grève a été peu suivie chez les pompiers de l’aéroport, dont la présence est indispensable pour faire décoller et atterrir les appareils.Manate Vivish, le directeur d’Air Tahiti, explique : « Principe de précaution oblige, nous restons vigilants sur le sujet, nous suivons l’évolution des choses de très près mais nous sommes relativement confiants. Je pense que le personnel a choisi de ne pas particulièrement s’engager dans ce mouvement et l’entreprise en tout cas n’est pas perturbée. ». Il indique aussi que « La compagnie a fait des réserves de carburant, au cas où. »