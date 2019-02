Grève évitée à la Biosécurité

Rédaction web avec Tamara Sentis

"Les négociations ont abouti", a lancé ce mardi matin Yves Laugrost, de l’intersyndicale A Tia i Mua, au sujet du préavis de grève déposé le 31 janvier dernier à la direction de la Biosécurité à Pirae, à Motu Uta, à l’aéroport de Faa'a et à l'abattoir de Papara. La grève, qui devait prendre effet ce jour pour une durée illimitée, n’aura donc pas lieu. "On a rencontré le ministre de l’Economie verte hier (lundi, NDLR), il nous a donné des assurances sur les points principaux, à savoir la nomination d’un directeur, parce que cela fait quelques mois qu’il n’y a plus de directeur en poste", a poursuivi le représentant syndical."Sur la création de postes nécessaires, parce que ce service a été créé sans que les postes aient été mis en place, notamment pour tout ce qui est logistique, administratif et comptabilité, il nous a aussi donné des assurances là-dessus, détaille-t-il. Et sur la sécurité des personnels, pareil, on a des bâtiments hors normes, il y a un projet qui est lancé et on espère que ça va aboutir rapidement."