Grève : embouteillages en prévision à Arue

Rédaction web

Via sa page Facebook, la mairie de Arue prévient ses administrés et toutes les personnes qui seront amenées à circuler dans la commune : "en raison du mouvement de grève suivi par certains agents de la direction de l'équipement, les séparateurs de voies dans n'ont pas été déplacés".La circulation se fait donc sur une voie côté montagne dans le sens Arue-Mahina et sur deux voies côté mer.La commune annonce qu'un fort ralentissement de la circulation routière est à prévoir aux heures de pointe ce mardi.