Grève des enseignants : "dans chaque commune de Tahiti, il y aura une école gréviste à 100%"

Un mouvement de grève des enseignants est prévu ce lundi, jour de la rentrée scolaire. Elle ne concerne que les établissements publics. Enseignants du premier et du second degrés, personnel administratif et agents techniques des écoles sont invités à cesser le travail pour protester contre les coupes budgétaires et les suppressions de postes prévues par le gouvernement français au sein de l’éducation nationale, comme l'a annoncé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale."C'est une grève de toutes les organisations syndicales de métropole, c'est une première depuis 2011. (...) Par principe d'équité, nous devons vraiment nous unir pour nous battre contre ces suppressions massives de postes. En Polynésie française, il y aura un impact, c'est certain : des classes surchargées, un manque de moyens de remplacements... Nous voulons alerter l'administration, même à 20 000 km de Paris" a déclaré au miro de TNTV, Diana Yeng Kow, secrétaire d'UNSA éducation et du STIP/AEP-UNSA.