Grève des enseignants - Le maintien des postes en Polynésie sera défendu à Paris

Pas de marche de protestation, mais un sitting devant le bâtiment du vice-rectorat ce lundi 12 novembre. Un front uni des syndicats d’enseignants contre le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En Polynésie comme en Métropole, les professeurs, le personnel administratif et les agents techniques du 1er et du 2nd degrés ont manifesté. En cause, les coupes budgétaires et la suppression de 2650 postes dans les collèges et lycées l’an prochain : "La situation en Polynésie est catastrophique aujourd'hui, et elle le sera encore plus si l'on ne fait rien. Il y a de nombreuses écoles saturées, et cela risque d'être pire l'année prochaine" a déclaré Diana Yeng Kow, secrétaire d'UNSA éducation et du STIP/AEP-UNSA.



"Qui dit moins de postes dit classes surchargées, mais aussi une dégradation des conditions de travail des personnels enseignants et administratifs, et la dégradation des conditions d'apprentissage des élèves" explique Marie-Pierre Lavie, secrétaire générale-adjointe du SE-Unsa.