Grève à Tahiti Valeurs : un mois après, le mouvement se poursuit

Ils sont en grève depuis maintenant un mois. 20 des 27 convoyeurs de la société Tahiti Valeurs, qui alimente les distributeurs de monnaie et collecte les fonds chez les commerçants, ont cessé le travail, principalement pour réclamer une revalorisation de leurs salaires. Mais le conflit s’enlise. Aucune négociation n’a eu lieu depuis plus de trois semaines. "Ils passent devant nous et ne font pas attention à nous... On ne doit pas être intéressants pour eux" s'indigne Hiti Van Cam, convoyeur de fonds et délégué syndical.



Les convoyeurs de fonds restent pourtant mobilisés pour obtenir la revalorisation de leurs primes et de leurs salaires. Par exemple, Peter Tetuanui, convoyeur de fonds chez Tahiti Valeurs, n’a pas été augmenté depuis 13 ans : "Cela fait 26 ans que je travaille pour eux

et je touche 188 000 CFP par mois". Comme ses collègues, il reste déterminé, même si le manque d'argent se fait sentir : "Je vais à la pêche pour nourrir mes enfants. Ils n'ont rien eu à Noël" confie-t-il.