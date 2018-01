Grande « distribution de câlins » ce dimanche au parc Paofai

Rédaction web

Qui est volontaire pour un câlin géant ? Ce dimanche 21 janvier, c’est la journée mondiale des câlins. A cette occasion, Kohu Barsinas Vairea Izal ont décidé d’inviter tous ceux qui le souhaitent à un grand rassemblement dans le jardin de Paofai, à partir de 17 heures. L’idée est de faire une distribution de câlins puis un câlin géant.Kohu Barsinas, 34 ans, détaille la démarche :« Aujourd’hui, les gens sont de plus en plus solitaires ; Ils se barricadent chez eux et dans leurs cœurs. Ce que nous voulons avec cet événement c’est que tout le monde puisse se retrouver autour d’une attitude positive. »Cet événement pourrait être le premier d’une longue série. Cette journée de distribution de câlins s’inscrit dans une démarche plus globale : véhiculer des choses positives au fenua.Le jeune papa estime que les gens ont besoin de se retrouver autour d’actions positives. Pour mener à bien son projet, il a créé une page Facebook : Polynésie Positive . Le trentenaire précise :« Internet et Facebook sont des outils incroyables mais aujourd’hui, les gens les utilisent souvent pour râler et dire ce qui ne va pas. J’ai souhaité créer cette page pour permettre à la Polynésie d’avoir un lieu virtuel où poster des photos et des vidéos qui montrent des bonnes actions et de la positivité. »