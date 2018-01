Grand nettoyage à Paea après les intempéries

Rédaction web

Les intempéries de ce début d'année ont fait d'importants dégâts à Tahiti. Inondations, éboulements, chutes d’arbres, amas de déchets...A Paea, la commune s'organise pour nettoyer la RT1. Dans un communiqué, la mairie souligne que la compétence est pourtant "territoriale et non communale", et qu'elle assume seule cette remise en état de la route. Mais aussi qu'elle "recueille quotidiennement les doléances des habitants relatives à l’aménagement de caniveaux aux normes."La saison des pluies est régulièrement le théâtre d'inondations causées par une mauvaise évacuation des eaux.A Paea, la commune compte remédier au problème avant les prochaines intempéries. La saison des pluies s'étend de novembre à avril.