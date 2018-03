Gita s’approche de la Nouvelle-Zélande

Le cyclone Gita continue sa route. Après avoir frappé Tonga et être passé sud de la Nouvelle-Calédonie, la tempête se dirige vers la Nouvelle-Zélande selon les médias locaux. Le pays pourrait être frappé mardi (lundi en Polynésie). D’après les services de météo locaux, Gita devrait perdre en intensité avant d’atteindre la Nouvelle-Zélande. Des vents violents et de fortes pluies sont tout de même attendues, en particulier sur la côte ouest de l’île du Nord et sur la partie nord de l’île du Sud. Stuff.co.nz annonce :« Plus de 100 millimetres de pluie pourraient tomber en l’espace de 24 heures dans les régions de Canterbury, Marlborough, Nelson, la côtes ouest, Wellington et Horowhenua. »Les responsables de la sécurité civile ont demandé à la population de se préparer à des pannes d’électricité, des coupures d’eau et des fermetures de routes. Ils préconisent aussi de préparer des affaires dans le cas où les gens devraient évacuer.